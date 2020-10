F1, Sebastian Vettel: “Leclerc si trova a suo agio con la SF1000, io se spingo vado in testacoda” (Di domenica 25 ottobre 2020) Per la terza volta in questo Mondiale 2020 di F1, dopo Austria e GP della Toscana al Mugello, la Scuderia Ferrari ha piazzato entrambe le SF1000 in zona punti. Charles Leclerc ha infatti concluso il Gran Premio del Portogallo al quarto posto, esattamente la posizione dalla quale era scattato al via, mentre Sebastian Vettel è stato in grado di rimontare dal 15° posto in griglia al decimo sotto la bandiera a scacchi. Una prova convincente per il monegasco e solida del tedesco, ma soprattutto per quest’ultimo non c’è soddisfazione. La differenza con il team-mate è stata evidente anche in corsa e un po’ di frustrazione si è percepita nell’intervista ai microfoni di Sky Sport. “In gara ho avuto alti e bassi. E’ stata difficile perché io non ho le stesse sensazioni di ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Per la terza volta in questo Mondiale 2020 di F1, dopo Austria e GP della Toscana al Mugello, la Scuderia Ferrari ha piazzato entrambe lein zona punti. Charles Leclerc ha infatti concluso il Gran Premio del Portogallo al quarto posto, esattamente la posizione dalla quale era scattato al via, mentreè stato in grado di rimontare dal 15° posto in griglia al decimo sotto la bandiera a scacchi. Una prova convincente per il monegasco e solida del tedesco, ma soprattutto per quest’ultimo non c’è soddisfazione. La differenza con il team-mate è stata evidente anche in corsa e un po’ di frustrazione si è percepita nell’intervista ai microfoni di Sky Sport. “In gara ho avuto alti e bassi. E’ stata difficile perché io non ho le stesse sensazioni di ...

