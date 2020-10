Coronavirus: Lucca Comics sarà tutta digitale dopo il nuovo Dpcm (Di domenica 25 ottobre 2020) L’edizione Changes di Lucca Comics & Games 2020 sarà completamente in digitale. In osservanza del nuovo Dpcm, il festival dei fumetti che si svolgerà dal 29 ottobre al 1 novembre mette in atto il piano d’azione progettato per offrire un programma culturale fruibile comodamente da casa. Gli eventi previsti sino a pochi giorni a Lucca saranno tutti fruibili gratuitamente online. Confermati tutti gli eventi del programma digitale, disponibili attraverso le più note piattaforme di streaming e grazie a Rai. Il sito www.Luccachanges.com, in costante aggiornamento, aggregherà tutto il palinsesto di iniziative 2020. Tutti i biglietti saranno rimborsati. A titolo compensativo, inoltre, chiunque richiederà ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) L’edizione Changes di& Games 2020 sarà completamente in. In osservanza del, il festival dei fumetti che si svolgerà dal 29 ottobre al 1 novembre mette in atto il piano d’azione progettato per offrire un programma culturale fruibile comodamente da casa. Gli eventi previsti sino a pochi giorni asaranno tutti fruibili gratuitamente online. Confermati tutti gli eventi del programma, disponibili attraverso le più note piattaforme di streaming e grazie a Rai. Il sito www.changes.com, in costante aggiornamento, aggregherà tutto il palinsesto di iniziative 2020. Tutti i biglietti saranno rimborsati. A titolo compensativo, inoltre, chiunque richiederà ...

CBorgonetti : RT @iltirreno: ?? Coronavirus, la direttrice del pronto soccorso di Lucca mette in evidenza le differenze rispetto alla prima ondata ?? di Gi… - iltirreno : ?? Coronavirus, la direttrice del pronto soccorso di Lucca mette in evidenza le differenze rispetto alla prima ondat… - qn_lanazione : #Lucca. #Covid: 23 ospiti su 24 sono positivi in una Rsa Commentabile - QuiNewsLucca : Covid ancora in salita, i nuovi casi sono 190 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lucca Covid19, altri 190 casi in Lucchesia. E ci sono due vittime LuccaInDiretta Coronavirus: 1.863 nuovi casi in Toscana, 161 in provincia di Pistoia

31.290 i casi di positività al Coronavirus registrati in Toscana dall’inizio dell’epidemia. 2.222 il saldo dei casi nel pistoiese In Toscana sono 31.290 i casi di positività al Coronavirus, 1.863 in p ...

Coronavirus: a Livorno altri 124 casi positivi in un giorno

Altri sette a Collesalvetti secondo il riepilogo dell'Asl Toscana nord ovest. In tutto il territorio aziendale quattro morti e 7.662 persone in isolamento ...

31.290 i casi di positività al Coronavirus registrati in Toscana dall’inizio dell’epidemia. 2.222 il saldo dei casi nel pistoiese In Toscana sono 31.290 i casi di positività al Coronavirus, 1.863 in p ...Altri sette a Collesalvetti secondo il riepilogo dell'Asl Toscana nord ovest. In tutto il territorio aziendale quattro morti e 7.662 persone in isolamento ...