Bomba day a Mestre, l'ordigno è stato fatto esplodere: i residenti rientrano a casa (Di domenica 25 ottobre 2020) E' stato fatto esplodere in mare aperto, a tre miglia al largo, l'ordigno bellico risalente alla seconda Guerra mondiale, per il quale stamane si e' resa necessaria a Mestre l'evacuazione di un'area di sicurezza. I residenti nel raggio di 468 metri dal punto di ritrovamento sono stati invitati a tornare nelle loro abitazioni. L'ordigno bellico è stato rinvenuto nel sottosuolo di un'area di cantiere in via Torino a Mestre. Le operazioni di disinnesco sono state condotte dagli artificieri del 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago. L'intervento ha comportato il blocco dei collegamenti ferroviari tra il centro storico lagunare e la terraferma.

comunevenezia : ?? #BombaDay #Diretta ?? ?? Gli artificieri dell’8° reggimento Guastatori Paracadutisti “Folgore” portano la bomba… - LuigiBrugnaro : #Bombaday #Venezia | Evacuazione completata. Dalle 6.30 blocco dei treni Dalle 6.45 blocco e deviazioni del traffic… - comunevenezia : ?? #BombaDay #Diretta ?? ? Conclusa la prima fase dell’operazione ?? In fase di completamento le operazioni di tr… - veneziatoday : Bomba day, operazione riuscita. Il colonnello: «Probabile qui ci sia un altro ordigno» --> - arialuce1 : RT @comunevenezia: ?? #BombaDay #Diretta ?? ?? Sono iniziate in questi minuti le fasi di caricamento dell’ordigno per il trasporto in mare… -