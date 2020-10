Benevento Napoli 1-2: cronaca e tabellino (Di domenica 25 ottobre 2020) Allo stadio Vigorito, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Benevento e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Vigorito”, il Napoli vince contro il Benevento ma soffre fino all’ultimo minuto. I padroni di casa passano in vantaggio con la prima rete in Serie A di Roberto Insigne. Nella ripresa, gli azzurri ribaltano il risultato con le reti di Lorenzo Insigne e Andrea Petagna. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Napoli 1-2 MOVIOLA 90’+6 FISCHIO FINALE 90’+3 Traversa Politano – Politano riceve palla al limite dell’area, stoppa e calcia col sinistro. Incrocio dei pali. 89′ Doppia sostituzione ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Allo stadio Vigorito, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo Stadio “Vigorito”, ilvince contro ilma soffre fino all’ultimo minuto. I padroni di casa passano in vantaggio con la prima rete in Serie A di Roberto Insigne. Nella ripresa, gli azzurri ribaltano il risultato con le reti di Lorenzo Insigne e Andrea Petagna. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 90’+6 FISCHIO FINALE 90’+3 Traversa Politano – Politano riceve palla al limite dell’area, stoppa e calcia col sinistro. Incrocio dei pali. 89′ Doppia sostituzione ...

