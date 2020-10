Al via in Toscana la giunta Giani, all’insegna dell’equilibrismo tra il manuale Cencelli e la discontinuità col passato (Di domenica 25 ottobre 2020) Al via in Toscana l’era di Eugenio Giani alla guida della Regione. Dopo la vittoria al cardiopalma contro Susanna Ceccardi che, persa la sfida regionale, è volata via a Bruxelles, senza metter piede, neppure per un giorno, a Palazzo Panciatichi, sede del parlamento toscano. Evidentemente meglio l’Europa che l’ostica Toscana, dove la Lega salviniana ha perso anche nella sua Cascina. Nonostante il successo dato per incerto da alcuni sondaggisti, ottenuto grazie ai molti soccorsi rossi (la sinistra di Tommaso Fattori non è entrata in Consiglio) e grillini, Giani si è incartato nella formazione della giunta, tra polemiche, tensioni, pressioni. E quando, dopo un mese, finalmente una giunta è riuscita a formarla, ecco l’incubo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Al via inl’era di Eugenioalla guida della Regione. Dopo la vittoria al cardiopalma contro Susanna Ceccardi che, persa la sfida regionale, è volata via a Bruxelles, senza metter piede, neppure per un giorno, a Palazzo Panciatichi, sede del parlamento toscano. Evidentemente meglio l’Europa che l’ostica, dove la Lega salviniana ha perso anche nella sua Cascina. Nonostante il successo dato per incerto da alcuni sondaggisti, ottenuto grazie ai molti soccorsi rossi (la sinistra di Tommaso Fattori non è entrata in Consiglio) e grillini,si è incartato nella formazione della, tra polemiche, tensioni, pressioni. E quando, dopo un mese, finalmente unaè riuscita a formarla, ecco l’incubo della ...

clikservernet : Al via in Toscana la giunta Giani, all’insegna dell’equilibrismo tra il manuale Cencelli e la discontinuità col pas… - Noovyis : (Al via in Toscana la giunta Giani, all’insegna dell’equilibrismo tra il manuale Cencelli e la discontinuità col pa… - bluey459 : Check out Andrea Bocelli-Cieli Di Toscana CD - travelsere : Un comune della Toscana diventa il primo smart working village d’Italia - CarloGagliardi_ : RT @qn_lanazione: Coronavirus Toscana, cosa prevede il nuovo Dpcm in aggiunta all'ordinanza di Giani -

Ultime Notizie dalla rete : via Toscana Al via in Toscana la giunta Giani, all’insegna dell’equilibrismo tra il manuale Cencelli e la… Il Fatto Quotidiano Bekaert: speranze per la proroga della cassa integrazione, lo annuncia il Presidente Mazzeo

Ci sono speranze concrete per una proroga della cassa integrazione ai lavoratori della ex Bekaert di Figline Valdarno. Lo rende noto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio ...

1000 Miglia 2020: da Roma a Parma

1000 Miglia 2020: il diario di bordo della terza giornata di gara, dagli inviati di Ruoteclassiche. La Mercedes SL300 numero 1000 entra nella piazza Garibaldi di Parma alle 9.10, seguita dopo pochi mi ...

Ci sono speranze concrete per una proroga della cassa integrazione ai lavoratori della ex Bekaert di Figline Valdarno. Lo rende noto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio ...1000 Miglia 2020: il diario di bordo della terza giornata di gara, dagli inviati di Ruoteclassiche. La Mercedes SL300 numero 1000 entra nella piazza Garibaldi di Parma alle 9.10, seguita dopo pochi mi ...