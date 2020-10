Addio a Lee Kun-hee, l'uomo che rese Samsung un colosso planetario (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente del gruppo coreano aveva 78 anni. L'annuncio dell'azienda: "Piangiamo un visionario, la sua eredità sarà eterna" Leggi su repubblica (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente del gruppo coreano aveva 78 anni. L'annuncio dell'azienda: "Piangiamo un visionario, la sua eredità sarà eterna"

E da oggi anche in radio il brano rock e nostalgico del cantautore milanese, entrato nel roster dell’etichetta INRI. Il video del nuovo singolo di Jack Jaselli “Ultimo addio” è da oggi on line, si tra ...

“Ultimo Addio” è il nuovo singolo rock di Jack Jaselli

Entra nel roster dell’etichetta INRI il cantautore milanese Jack Jaselli, dal 15 ottobre in tutti i digital store e in radio dal 23 ottobre. Ascolta qui il brano https://jackjaselli.lnk.to/UltimoAddio ...

