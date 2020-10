‘Uomini e Donne’, nell’ultima registrazione Maria De Filippi ha preso una decisione che cambierà il Trono classico! (Di sabato 24 ottobre 2020) Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Come svelato in anticipo dal sito IlVicolodelleNews.it, durante la registrazione Maria De Filippi, padrona di casa, ha imposto ai tronisti una regola inaspettata. La bionda conduttrice, infatti, ha deciso che i protagonisti che siedono sul Trono rosso non potranno più baciare i loro corteggiatori o le loro corteggiatrici. La misura precauzionale è stata adottata in relazione all’aumento di contagi da Covid-19 che si sta registrando in tutta Italia. I baci dati da Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Sophie Codegoni, alle loro rispettive frequentazioni, non saranno più ripetibili. E voi cosa ne pensate? L'articolo ‘Uomini e Donne’, nell’ultima registrazione Maria De ... Leggi su isaechia (Di sabato 24 ottobre 2020) Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Come svelato in anticipo dal sito IlVicolodelleNews.it, durante laDe, padrona di casa, ha imposto ai tronisti una regola inaspettata. La bionda conduttrice, infatti, ha deciso che i protagonisti che siedono sulrosso non potranno più baciare i loro corteggiatori o le loro corteggiatrici. La misura precauzionale è stata adottata in relazione all’aumento di contagi da Covid-19 che si sta registrando in tutta Italia. I baci dati da Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Sophie Codegoni, alle loro rispettive frequentazioni, non saranno più ripetibili. E voi cosa ne pensate? L'articolo ‘Uomini e Donne’, nell’ultimaDe ...

