Ultime Notizie Roma del 24-10-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020)Daily News radio giornale o pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il presidente repubblica Sergio Mattarella parla di momento cruciale in cui si deve avere fiducia nella nostra capacità di affrontarlo come scelte e comportamenti che punti nella ripresa della crescita contenendo i contati evitando costi più alti per ciascuno di noi il capo dello Stato ricorda poi che lui ha messo a disposizione strumenti che permettono di mobilitare risorse ingenti e di come questa sia un’opportunità che va conta per ammodernare il paese è una crisi molto dura osserva che necessità di politiche condivise da impiegare anche Per colmare disuguaglianze inaccettabili in vita quindi ad una leale collaborazione tra le istituzioni e sottolinea come la zia Noemi non c’è prima di come si debba operare sempre con ...