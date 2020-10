Tu Si Que Vales 2020 | Jessica Carbone ballerina video e gallery

(Di sabato 24 ottobre 2020) La settima puntata di Tu Si Quedi stasera, 24 ottobre, ha mostrato anche l’esibizione di, unache ha voluto portare sul palco una performance dedicata al fidanzato che purtroppo è mancato troppo presto. Se lei ha ripreso a ballare, è solo perché lui amava la sua danza ed è quindi un modo per ricordarlo. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. L’esibizione e la storia dihanno commosso giuria e pubblico. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione di ...

peppe844 : RT @WittyTV: La sciarpa è tornata a #TuSiQueVales! Guardate QUI ???? - WittyTV : La sciarpa è tornata a #TuSiQueVales! Guardate QUI ???? - WittyTV : RT @bopa9908: Meno male che il sabato sera c'è tu si que vales #tusiquevales - bopa9908 : Meno male che il sabato sera c'è tu si que vales #tusiquevales - thisisacasino : sto ancora piangendo per la ragazza che ha ballato a tu si que vales -

Ultime Notizie dalla rete : Que Vales

Nella puntata di sabato 24 ottobre di Tu Sì Que Vales c'è una visita inaspettata per Sabrina Ferilli. Non è un mistero che ad ogni puntata dello show ci sia una piccola parte dedicata all ...La settima puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 24 ottobre 2020, ha mostrato anche l’esibizione di Jessica Carbone, una ballerina che ha voluto portare sul palco una performance dedicata al ...