Trump: 'Baron Cohen? Non è divertente, è un verme' (Di sabato 24 ottobre 2020) 'Anni fa, Sacha Baron Cohen ha tentato di imbrogliarmi. Sono stato l'unico che ha detto: Assolutamente no. Questo ragazzo è un truffatore' e 'non lo trovo divertente, per me è un verme'. Così il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 ottobre 2020) 'Anni fa, Sachaha tentato di imbrogliarmi. Sono stato l'unico che ha detto: Assolutamente no. Questo ragazzo; un truffatore' e 'non lo trovo, per me; un'. Così il ...

