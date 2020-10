Traffico Roma del 24-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla relazione sulla tangenziale est un incidente rallenta iltra viale Castrense Largo Settimio Passamonti verso lo stadio Olimpico mentre in carreggiata opposta verso Giovanni si rallenta tra via Batteria Nomentana e Tiburtina Portonaccio praticata via Flaminia Nuova con rallentamenti tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti verso Corso di Francia a Tor Vergata in corso la manifestazione ciclistica esacronofino alle 18 chiusa alViale Gismondi viale dell’archiginnasio viale Guido Carli via Salamanca via Cracovia è ancora via di Grotte Portella dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale di ...