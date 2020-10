Serie B, successi di Chievo, Spal, Frosinone e Salernitana. Risultati, marcatori e classifica (Di sabato 24 ottobre 2020) Si sono giocate questo pomeriggio le partite del quinto turno di Serie B. Spicca l'importante successo fuori casa del Frosinone sul Pescara. Brighenti e compagni si sono imposti per 2-0 mettendo a referto anche un clean sheet. Decidono le reti di Ciano e Novakovich. A Ferrara una rete di Castro regala alla Spal la vittoria. Contro il Vicenza finisce 3-2 per gli uomini di Pasquale Marino. La sconfitta degli ospiti è arrivata 93'. Padroni di casa che fanno così bottino pieno. Il Chievo batte in trasferta il Monza per 2-1. Sono stati però gli uomini di Cristian Brocchi a passare per primi con la rete iniziale di Boateng al 29'. Chievo che però reagisce ribaltando il risultato grazie alla doppietta di Djordjevic. Una rete di André Anderson, segnata su assist di Tutino fa ... Leggi su itasportpress (Di sabato 24 ottobre 2020) Si sono giocate questo pomeriggio le partite del quinto turno diB. Spicca l'importante successo fuori casa delsul Pescara. Brighenti e compagni si sono imposti per 2-0 mettendo a referto anche un clean sheet. Decidono le reti di Ciano e Novakovich. A Ferrara una rete di Castro regala allala vittoria. Contro il Vicenza finisce 3-2 per gli uomini di Pasquale Marino. La sconfitta degli ospiti è arrivata 93'. Padroni di casa che fanno così bottino pieno. Ilbatte in trasferta il Monza per 2-1. Sono stati però gli uomini di Cristian Brocchi a passare per primi con la rete iniziale di Boateng al 29'.che però reagisce ribaltando il risultato grazie alla doppietta di Djordjevic. Una rete di André Anderson, segnata su assist di Tutino fa ...

ItaSportPress : Serie B, successi di Chievo, Spal, Frosinone e Salernitana. Risultati, marcatori e classifica -… - sportli26181512 : #Roma Primavera strepitosa, derby dominato: Lazio ko 4-0: Grande successo per i giallorossi che con due gol per tem… - infoitsport : Serie A: l’Atalanta torna alla vittoria con la Samp. Successi anche per Inter, Lazio, Napoli e Juventus - interchannel_ic : - Socialupmag : Dopo aver collezionato degli strepitosi successi negli ultimi anni, gli Altarboy conquistano il mondo delle serie t… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie successi Serie B, successi di Chievo, Spal, Frosinone e Salernitana. Risultati, marcatori e classifica ItaSportPress Bari-Catania, precedenti: sei successi rossazzurri in casa dei 'galletti'

Una "prima volta" con sette mesi di ritardo... Lunedì 26 Ottobre 2020, alle ore 21.00, andrà in scena il primo storico confronto al "San Nicola" fra la Società Sportiva Calcio Bari (nata nell'estate d ...

Millennium: la serie di Chris Carter sta per tornare?

Millennium è una serie televisiva ideata da Chris Carter, lo stesso ideatore di X-Files, e trasmessa negli Stati Uniti dal 1996 al 1999 (in Italia arrivò ...

Una "prima volta" con sette mesi di ritardo... Lunedì 26 Ottobre 2020, alle ore 21.00, andrà in scena il primo storico confronto al "San Nicola" fra la Società Sportiva Calcio Bari (nata nell'estate d ...Millennium è una serie televisiva ideata da Chris Carter, lo stesso ideatore di X-Files, e trasmessa negli Stati Uniti dal 1996 al 1999 (in Italia arrivò ...