Scandicci-Novara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2020/2021

Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming l'anticipo della settima giornata di Serie A1 Femminile 2020/2021 di volley. Dopo la netta vittoria casalinga contro Brescia, le Igorine ospitano una Scandicci reduce dal bel successo sul campo di Busto Arsizio. L'appuntamento è per sabato 24 ottobre alle ore 21:00. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Raiplay. Inoltre, Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti minuto per minuto.

