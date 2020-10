Rt: Puglia 1,52 Indice di trasmissibilità corona virus (Di sabato 24 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Preoccupante aumento dell’Indice di trasmissibilità del coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.52 (sette giorni fa era 1.14) e oltrepassa la soglia di guardia. La terra degli ulivi fa registrare una performance peggiore di Campania (1.45), Veneto (1.50), e Toscana (1.51) collocandosi, a pari merito con l’Emilia-Romagna, al quinto posto in questa speciale graduatoria alle spalle di Valle d’Aosta (2.37), Piemonte (1.83), Umbria (1.69) e Lombardia (1.64). L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 ormai in tutte le regioni ad esclusione della Basilicata. Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità affermano che la ... Leggi su noinotizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Preoccupante aumento dell’di trasmissibilità delin, che tocca quota 1.52 (sette giorni fa era 1.14) e oltrepassa la soglia di guardia. La terra degli ulivi fa registrare una performance peggiore di Campania (1.45), Veneto (1.50), e Toscana (1.51) collocandosi, a pari merito con l’Emilia-Romagna, al quinto posto in questa speciale graduatoria alle spalle di Valle d’Aosta (2.37), Piemonte (1.83), Umbria (1.69) e Lombardia (1.64). L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 ormai in tutte le regioni ad esclusione della Basilicata. Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità affermano che la ...

Nel rapporto settimanale auspicati interventi che favoriscano «una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, comprese res ...

