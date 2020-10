Recensione Crown Trick | un viaggio onirico

Leggi su tuttotek

(Di sabato 24 ottobre 2020) Un RPG roguelike che saprà regalarvi una sfida appagante. Scopriamoin questadella versione Nintendo Switch Il genere dei roguelike sta tornando alla ribalta negli ultimi anni, in particolare tra le produzioni indipendenti. Il successo di titoli come The Binding of Isaac o Spelunky ha fomentato una rinascita nei titoli basati su continue run, permadeath e generazione procedurale dei livelli. Il gioco, sviluppato da NExT Studios e pubblicato da Team 17, si posiziona all’interno di questa nuova ritrovata tendenza, rispettando però i canoni classici del genere. Cominciamo ladiper scoprire se il gioco riesce a spiccare tra la folla di titoli indipendenti disponibili su PC e Nintendo Switch. Frammenti di narrativa Un ...