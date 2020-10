Protesta degli studenti calabresi contro la didattica a distanza

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 24 ottobre 2020) Basta! Non si possono fare lezioni online. Glino in piazzail governatore facente funzione della Calabria, Nino Spirlì, e l’assessore regionale all’istruzione, Sandra Savaglio. I rappresentantidel liceo scientifico “Enrico Mattei”, del liceo classico “Giuseppe Garibaldi” e del tecnico industriale “Enrico Fermi” di Castrovillari ricordano che “le scuole lo scorso 24 settembre hanno voluto riprendere lain presenza impegnandosi al massimo per garantire la sicurezza, e ciò è stato possibile solo grazie alla forte volontà dei dirigenti scolastici einsegnanti, ...