Occhiuzzi ai microfoni prima della gara col Lecce

(Di sabato 24 ottobre 2020) Il tecnico del Cosenzaha presentato la partita di domani contro il. Lasi giocherà domenica pomeriggio alle ore 15.00 presso lo stadio San Vito-Gigi Marulla. Le parole di“La continuità del lavoro porterà anche i risultati. Ci stiamo applicando sul tenere più alta la squadra, per noi è importante giocare nella metà campo avversaria per non sfruttare soltanto le ripartenze. Trattandosi di un gruppo nuovo, occorre tempo. Allo stesso tempo ritengo sia giusto accelerare il percorso di crescita”. Le parole disu Kone. Finora si è registrata la crescita costante di Kone, duttile centrocampista che ha dimostrato di essere uno dei calciatori più in forma del Cosenza. Ben ha ...