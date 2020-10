Napoli esplode e De Magistris se la ride in tv. La Annunziata lo umilia in diretta (Di sabato 24 ottobre 2020) Quando arrivano le immagini dei tremendi scontri di Napoli il sindaco della città Luigi De Magistris è in collegamento con la trasmissione di Rai3 Titolo Quinto. "Non è meglio che vada in città invece di stare in tv?", gli chiede Lucia Annunziata ma la risposta di De Magistris, con un sorriso sornione, sembra quella di Massimo Troisi in "Non ci resta che piangere" quando un predicatore gli dice 'ricordati che devo morire': "Mo' me lo segno...". Il sindaco di Napoli infatti alla giornalista risponde così: "Eh sì ora vado...". Calano gelo e imbarazzo. "Posso pure andare ma non è che posso andare in mezzo agli scontri, io in questo momento sarei un attimo più attento a capire cosa sta succedendo..." dice Giggino che ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 ottobre 2020) Quando arrivano le immagini dei tremendi scontri diil sindaco della città Luigi Deè in collegamento con la trasmissione di Rai3 Titolo Quinto. "Non è meglio che vada in città invece di stare in tv?", gli chiede Luciama la risposta di De, con un sorriso sornione, sembra quella di Massimo Troisi in "Non ci resta che piangere" quando un predicatore gli dice 'ricordati che devo morire': "Mo' me lo segno...". Il sindaco diinfatti alla giornalista risponde così: "Eh sì ora vado...". Calano gelo e imbarazzo. "Posso pure andare ma non è che posso andare in mezzo agli scontri, io in questo momento sarei un attimo più attento a capire cosa sta succedendo..." dice Giggino che ...

NAPOLI - La mia città soffre ... La mia città soffre perché tocca con mano la crisi, esplosa nel tessuto socio economico con una deflagrazione lacerante. La mia città soffre perché vive nella ...

Quando arrivano le immagini dei tremendi scontri di Napoli il sindaco della città Luigi De Magistris è in collegamento con la trasmissione di Rai3 Titolo Quinto. "Non è meglio che vada in città invece ...

