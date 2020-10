Marotta: “Hakimi? E’ stato un grave errore dell’Uefa. Non sottovalutiamo il Genoa” (Di sabato 24 ottobre 2020) Poco prima della sfida con il Genoa al Marassi, l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni di Sky si è espresso in merito alla questione Hakimi e sulla gara con il Genoa. Queste le sue parole: “Hakimi? Sicuramente c’è delusione per come si sono susseguiti i fatti e per le decisioni che abbiamo subito. È stato uno scompenso importante nella preparazione di quella partita. L’Uefa deve essere più precisa nelle comunicazioni”. Sul Genoa: “E’ una partita complicata, non sottovalutiamo nessuno e dobbiamo tornare al successo in campionato che ci manca da alcune partite. Non possiamo più sbagliare”. Foto: Sito uff. Inter L'articolo Marotta: ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 ottobre 2020) Poco prima della sfida con il Genoa al Marassi, l’ad dell’Inter, Giuseppe, ai microfoni di Sky si &e; espresso in merito alla questione Hakimi e sulla gara con il Genoa. Queste le sue parole: “Hakimi? Sicuramente c’&e; delusione per come si sono susseguiti i fatti e per le decisioni che abbiamo subito. &Euno scompenso importante nella preparazione di quella partita. L’Uefa deve essere pi&u; precisa nelle comunicazioni”. Sul Genoa: “E’ una partita complicata, nonnessuno e dobbiamo tornare al successo in campionato che ci manca da alcune partite. Non possiamo pi&u; sbagliare”. Foto: Sito uff. Inter L'articolo: ...

DiMarzio : #Inter, le parole dell'ad #Marotta prima della sfida col #Genoa - Pall_Gonfiato : A tutto tondo sulla lotta #scudetto, #Hakimi e la stagione in corso - ParmeshSriv : RT @SempreIntercom: Inter CEO Beppe Marotta: “Achraf Hakimi Fully Fit, UEFA Must Be More Precise In Future” - InterClubIndia : RT @SempreIntercom: Inter CEO Beppe Marotta: “Achraf Hakimi Fully Fit, UEFA Must Be More Precise In Future” - Don_Nerazzurri : RT @SempreIntercom: Inter CEO Beppe Marotta: “Achraf Hakimi Fully Fit, UEFA Must Be More Precise In Future” -