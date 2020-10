LIVE Sinner-Zverev 4-5, Atp Colonia 2 in DIRETTA: altro break del tedesco! Può servire per il set (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 DOPPIO FALLO Sinner! break Zverev! Il tedesco può servire per il set. 30-40 Si ferma sul nastro il rovescio di Zverev: Sinner prova a risalire. 15-40 Sinner prende coraggio con il diritto: Zverev in ritardo in recupero. 0-40 TRE PALLE break Zverev! Diritto in rete e altre chance per il tedesco. 0-30 Involuzione dell’altoatesino: volée in rete. 0-15 Sinner non trova più le misure del campo: diritto largo. 4-4 Sinner cala e il finalista degli US Open ne approfitta: break confermato. 40-15 Servizio e diritto di Zverev. 30-15 Ace del #7 al mondo. 15-15 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 DOPPIO FALLO! Il tedesco puòper il set. 30-40 Si ferma sul nastro il rovescio diprova a risalire. 15-40prende coraggio con il diritto:in ritardo in recupero. 0-40 TRE PALLE! Diritto in rete e altre chance per il tedesco. 0-30 Involuzione dell’altoatesino: volée in rete. 0-15non trova più le misure del campo: diritto largo. 4-4cala e il finalista degli US Open ne approfitta:confermato. 40-15 Servizio e diritto di. 30-15 Ace del #7 al mondo. 15-15 ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Zverev 2-1 Atp Colonia 2 in DIRETTA: buon inizio dell’azzurro - #Sinner-Zverev #Colonia #DIRETTA: - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA di #Sinner - #Zverev, prima semifinale dell' #Atp #Cologne II - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Atp Colonia 2 - Jannik Sinner sfida Alexander Zverev nella sua seconda semifinale in carriera. L’azz… - infoitsport : SINNER-ZVEREV IN TV OGGI: orario, canale e LIVE STREAMING ATP COLONIA 2 2020 - apicella57 : RT @lorenzofares: Oggi alle 19 vi racconto live su @SuperTennisTv la SF del torneo di #Colonia2 tra @janniksin ???? e Alexander Zverev ???? Sp… -