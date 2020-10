(Di sabato 24 ottobre 2020) C’è grande attesa allo stadio Adriatico per il fischio d’inizio di. Le due squadre – rispettivamente ultima e quinta forza in campionato – scenderanno in campo alle 16:00 di sabato 24 ottobre. Quale sarà l’esito del match al termine del novanta minuti di gioco? Scopriamolo insieme con unatestuale a partire dall’inizio. AGGIORNA LA(Ore 16:00)

zazoomblog : LIVE – Pescara-Frosinone Serie B 2020-2021 (DIRETTA) - #Pescara-Frosinone #Serie #2020-2021 - NBC_SN91 : Pescara vs Frosinone >>> - eventi_pescara : DOMENICA LIVE...PRANZO IN MUSICA ~Antipastino con degustazione di olio nuovo~ ~Gnocchi al profumo d'autunno~ ~Verdu… - eventi_pescara : Latin Lover Live tributo Cremonini e Lunapop Vi aspettiamo venerdì 23 ottobre sul bellissimo palco del Loft 128 per… - Ca5Anteprima : La Serie A gioca d`anticipo: stasera tocca a Pescara-Pesaro. Live e streaming -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Pescara

AbruzzoLive

C’è grande attesa allo stadio Adriatico per il fischio d’inizio di Pescara-Frosinone. Le due squadre – rispettivamente ultima e quinta forza in campionato – scenderanno in campo alle 16:00 di sabato ...Risultati Serie B, classifica: la diretta gol live score delle partite, in programma oggi, 24 ottobre per la 5^ giornata del campionato cadetto 2020-21.