LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: tra poco il via della FP3. Arbolino e Vietti osservati speciali

09.55: 5′ al via della FP3. 09.51: Si prevede quindi un turno di FP3 particolarmente tirato ad Aragon. 09.48: Siamo ormai nel rush finale e ogni dettaglio può fare la differenza. La pressione inizia a farsi sentire, e lo si è visto anche domenica scorsa, con i favoriti che, tutti, hanno mancato completamente la gara. 09.45: In vetta alla classifica generale rimane sempre lo spagnolo Albert Arenas, reduce dal settimo posto nella prima prova del MotorLand, quindi seconda posizione per il nipponico Ai Ogura con 131 punti, mentre è terzo Celestino Vietti con 126, quarto il rientrante Tony Arbolino. 09.42: Quarta posizione per Raul Fernandez a 144 millesimi, quinta per Gabriel Rodrigo a 192, mentre è sesto Darryn Binder a 197.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Dopo il Gran Premio di Aragon della scorsa settimana, la classe più leg ...

