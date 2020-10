Le condizioni di Mara Maionchi non destano particolari preoccupazioni (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - Migliaia di messaggi di solidarietà sui social per Mara Maionchi, la popolare discografica e giudice di numerosi talent tv, da ieri ricoverata in un ospedale milanese per Covid. Per rassicurare gli ammiratori, lo staff della Maionchi ha pubblicato sui profili Instagram e Facebook della discografica una vecchia foto che la ritrae sorridente mentre fa le corna, e la scritta: "La Mara ricoverata: una diapositiva! Cari tutti grazie per gli splendidi messaggi, la Mara è serena e in ottime mani! Un abbraccio mascherato". Le sue condizioni sembrerebbero non destare particolare preoccupazione ma la situazione legata a questo virus è di una tale incertezza che gli incoraggiamenti e gli 'in bocca al lupo' non si ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - Migliaia di messaggi di solidarietà sui social per, la popolare discografica e giudice di numerosi talent tv, da ieri ricoverata in un ospedale milanese per Covid. Per rassicurare gli ammiratori, lo staff dellaha pubblicato sui profili Instagram e Facebook della discografica una vecchia foto che la ritrae sorridente mentre fa le corna, e la scritta: "Laricoverata: una diapositiva! Cari tutti grazie per gli splendidi messaggi, laè serena e in ottime mani! Un abbraccio mascherato". Le suesembrerebbero non destare particolare preoccupazione ma la situazione legata a questo virus è di una tale incertezza che gli incoraggiamenti e gli 'in bocca al lupo' non si ...

