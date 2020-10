Lazio, Immobile: «Bologna difficile da affrontare, abbiamo mollato un po’» (Di sabato 24 ottobre 2020) Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara tra Lazio e Bologna: le dichiarazioni dell’attaccante biancoceleste Ciro Immobile, ai microfoni di DAZN, ha commentato la vittoria sul Bologna. Immobile è tornato al gol dopo la squalifica. «All’ultimo abbiamo mollato un po’ la presa, ma abbiamo fatto una partita paziente, non era una squadra facile da affrontare. Siamo stati più bravi nel finalizzare. Giocare in Europa è bellissimo, per questo dobbiamo fare il massimo anche in campionato. La rosa è ampia e abbiamo bisogno di tutti. L’esultanza di Luis Alberto? Non era arrabbiato, era molto carico. Sono soddisfatto di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Ciroè intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara tra: le dichiarazioni dell’attaccante biancoceleste Ciro, ai microfoni di DAZN, ha commentato la vittoria sulè tornato al gol dopo la squalifica. «All’ultimoun po’ la presa, mafatto una partita paziente, non era una squadra facile da. Siamo stati più bravi nel finalizzare. Giocare in Europa è bellissimo, per questo dobbiamo fare il massimo anche in campionato. La rosa è ampia ebisogno di tutti. L’esultanza di Luis Alberto? Non era arrabbiato, era molto carico. Sono soddisfatto di ...

FBiasin : La differenza tra l'#Immobile della #Lazio e l'#Immobile della nazionale non la fa tanto #Immobile, ma #LuisAlberto. #LazioBVB - pasqualinipatri : Lazio- Bologna, Immobile: “Felice per il ritorno alla vittoria in campionato, bisogna gestire le energie per far be… - CorSport : #Immobile: '#Lazio affamata di punti. #LuisAlberto? Era solo carico...' ???? - MassimoCaputi : Vittoria importante e di certo non semplice della Lazio che dà seguito alla vittoria con il Dortmund. L'uomo partit… - PakiRispoli : RT @RaiSport: ?? La #Lazio torna a vincere, #Bologna ko #LuisAlberto e #Immobile firmano il 2-1 sui felsinei ?? -