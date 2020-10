La 'mini-gara' a Cerny (Di sabato 24 ottobre 2020) Ordine d'arrivo 19ª tappa Abbiategrasso-Asti: 1, Josef Cerny, R.Ceca, Ccc, km 124 in 2h 30'40'', media 49,38,, 2, Campenaerts, Bel, a 18'', 3, Mosca a 26'', 4, Clarke, Aus, st, 5, Keisse, Bel,, 9, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Ordine d'arrivo 19ª tappa Abbiategrasso-Asti: 1, Josef, R.Ceca, Ccc, km 124 in 2h 30'40'', media 49,38,, 2, Campenaerts, Bel, a 18'', 3, Mosca a 26'', 4, Clarke, Aus, st, 5, Keisse, Bel,, 9, ...

Italiaracing : Vittoria di @FranColapinto @mpmotorsport_ nella gara 1 ridotta con bandiera rossa @RenaultSpSeries a Spa… - infoitsport : 'L'Az è un mini-focolaio, gara col Napoli da rimandare' - SeEarn : ASS. BORRIELLO: “AZ ALKMAAR MINI-FOCOLAIO: ANDREBBE MESSO IN QUARANTENA RINVIANDO LA GARA COL NAPOLI” #Borriello… - NCN_it : ASS. BORRIELLO: “AZ ALKMAAR MINI-FOCOLAIO: ANDREBBE MESSO IN QUARANTENA RINVIANDO LA GARA COL NAPOLI” #Borriello… - motorionline : #MINI Challenge | Monza, Gara 1-2: doppia vittoria e titolo assoluto per Sandrucci ?? -

Ultime Notizie dalla rete : mini gara La 'mini-gara' a Cerny - Sport Quotidiano.net MotoGP, GP Teruel 2020: confronto Yamaha-Suzuki per la pole-position? Honda mina vagante e Ducati in cerca di identità

La RC213V, cavallo imbizzarrito fino a qualche gara fa, sulla pista spagnola sembra essere diventata ... ricordando lo splendido secondo posto dell’ultimo round. Pertanto, l’effetto “mino vagante” ci ...

La ’mini-gara’ a Cerny

Ordine d’arrivo 19ª tappa Abbiategrasso-Asti: 1) Josef Cerny (R.Ceca, Ccc) km 124 in 2h 30’40’’ (media 49,38), 2) Campenaerts (Bel) a 18’’, 3) Mosca a 26’’, 4) Clarke (Aus) st, 5) Keisse (Bel), 9) ...

La RC213V, cavallo imbizzarrito fino a qualche gara fa, sulla pista spagnola sembra essere diventata ... ricordando lo splendido secondo posto dell’ultimo round. Pertanto, l’effetto “mino vagante” ci ...Ordine d’arrivo 19ª tappa Abbiategrasso-Asti: 1) Josef Cerny (R.Ceca, Ccc) km 124 in 2h 30’40’’ (media 49,38), 2) Campenaerts (Bel) a 18’’, 3) Mosca a 26’’, 4) Clarke (Aus) st, 5) Keisse (Bel), 9) ...