Inter: Hakimi negativo al secondo tampone, contro il Genoa ci sarà

tampone negativo per Achraf Hakimi anche al secondo test. L'esterno marocchino, assente contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League per una positività arrivata a poche ore dall'inizio del match, ha effettuato due test per esserci in campionato contro il Genoa nel match odierno a Marassi. Dopo la seconda negatività, l'ex Real Madrid potrà aggregarsi alla squadra per la sfida contro i rossoblu.

