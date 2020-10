Il Financial Times consiglia dove andare a correre a Roma (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà per l’assenza cronica di trasporti, sarà per il traffico intenso, ma Roma è la città italiana perfetta per chi ama correre. Lo dice questo articolo del Financial Times scritto da Davide Ghiglione, parte di una nuova guida della città della serie FT Globetrotter: merito dei suoi ampi spazi verdi, del Tevere e delle meravigliosi visuali che si incontrano più o meno ovunque. Anche l’occhio dello sportivo vuole la sua parte. Non solo: «La cosa buona di Roma è che si può correre tutto l’anno. Basta mettere una giacca tra dicembre e febbraio, mentre d’estate è meglio uscire al mattino presto» ed evitare la calura. Con le palestre sotto osservazione e le piscine a rischio, la corsa rimane ... Leggi su linkiesta (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà per l’assenza cronica di trasporti, sarà per il traffico intenso, maè la città italiana perfetta per chi ama. Lo dice questo articolo delscritto da Davide Ghiglione, parte di una nuova guida della città della serie FT Globetrotter: merito dei suoi ampi spazi verdi, del Tevere e delle meravigliosi visuali che si incontrano più o meno ovunque. Anche l’occhio dello sportivo vuole la sua parte. Non solo: «La cosa buona diè che si puòtutto l’anno. Basta mettere una giacca tra dicembre e febbraio, mentre d’estate è meglio uscire al mattino presto» ed evitare la calura. Con le palestre sotto osservazione e le piscine a rischio, la corsa rimane ...

fattoquotidiano : Tassa sulla ricchezza, più si che no anche tra i lettori del Financial Times. In Europa garantirebbe il doppio dei… - alinatede : RT @Linkiesta: Da Villa Borghese a Villa Torlonia, il Financial Times consiglia dove andare a correre a Roma. Fra ampi spazi verdi, monumen… - Linkiesta : Da Villa Borghese a Villa Torlonia, il Financial Times consiglia dove andare a correre a Roma. Fra ampi spazi verdi… - Frankhell76 : RT @filippo_nesi: Le crisi globali? Una grande opportunità per prosciugare ricchezza dalla base della piramide e allargare la forchetta del… - MoniShantiRani : RT @filippo_nesi: Le crisi globali? Una grande opportunità per prosciugare ricchezza dalla base della piramide e allargare la forchetta del… -

Ultime Notizie dalla rete : Financial Times Il Financial Times consiglia dove andare a correre a Roma Linkiesta.it Come stanno andando le crociere

In Italia sono ripartite lentamente, nel resto del mondo ancora no: e le compagnie stanno cercando modi di ridurre i danni, compreso lo smantellamento di alcune navi ...

I Millennial non esistono

... fai la media delle opinioni maggioritarie, concordo; non concordo; neutro; non lo so, e il ... tipo Portogallo, Danimarca o Slovenia. Per i lettori del Financial Times , il punteggio è 57; per The ...

In Italia sono ripartite lentamente, nel resto del mondo ancora no: e le compagnie stanno cercando modi di ridurre i danni, compreso lo smantellamento di alcune navi ...... fai la media delle opinioni maggioritarie, concordo; non concordo; neutro; non lo so, e il ... tipo Portogallo, Danimarca o Slovenia. Per i lettori del Financial Times , il punteggio è 57; per The ...