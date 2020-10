Grande Fratello Vip, Mario Balotelli fa una battuta volgare a Dayane Mello in diretta: “Mi vuole dentro…”. Poi si scusa sui social (Di sabato 24 ottobre 2020) Mario Balotelli è entrato (come ospite) nella casa del Grande Fratello Vip, venerdì sera, ed ha subito fatto parlare di sé. A farlo entrare nel mirino, non solo dei social ma anche di Alfonso Signorini che gli ha chiesto delle scuse pubbliche, una battuta volgare riferita all’ex ragazza Dayane Mello, concorrente del programma insieme al Fratello del calciatore, Enock Barwuah. Il conduttore ha chiesto alla gieffina se le avrebbe fatto piacere avere Balotelli nella casa, e lei ha risposto di sì, poi ha evidenziato: “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro”. Senza neanche pensarci, e forse è proprio questo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020)è entrato (come ospite) nella casa delVip, venerdì sera, ed ha subito fatto parlare di sé. A farlo entrare nel mirino, non solo deima anche di Alfonso Signorini che gli ha chiesto delle scuse pubbliche, unariferita all’ex ragazza, concorrente del programma insieme aldel calciatore, Enock Barwuah. Il conduttore ha chiesto alla gieffina se le avrebbe fatto piacere averenella casa, e lei ha risposto di sì, poi ha evidenziato: “ti vorrebbe lì dentro”. Senza neanche pensarci, e forse è proprio questo il ...

