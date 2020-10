Giorgia Meloni: “De Magistris ignobile: è rimasto in tv mentre Napoli esplodeva” (Di sabato 24 ottobre 2020) È stato uno spettacolo indecoroso. Il sindaco Luigi De Magistris imperturbabile, comodamente adagiato in uno studio televisivo mentre scorrevano le immagini dell’inferno napoletano. Ha puntualmente sottolineato una doppia irresponsabilità, Giorgia Meloni, dai sui canali social. “Irresponsabile, da parte del governo e del governatore della Campania De Luca, parlare dell’ipotesi di un altro lockdown. Senza prima spiegare come le Istituzioni si sarebbero occupate di chi rischia di perdere la sua unica fonte di reddito con una nuova chiusura. L’Italia sta vivendo un momento drammatico e siamo sempre stati al fianco dei cittadini perbene e delle categorie economiche che hanno manifestato civilmente il loro dissenso. Ma nulla può giustificare la violenza e le scene da guerriglia ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 ottobre 2020) È stato uno spettacolo indecoroso. Il sindaco Luigi Deimperturbabile, comodamente adagiato in uno studio televisivoscorrevano le immagini dell’inferno napoletano. Ha puntualmente sottolineato una doppia irresponsabilità,, dai sui canali social. “Irresponsabile, da parte del governo e del governatore della Campania De Luca, parlare dell’ipotesi di un altro lockdown. Senza prima spiegare come le Istituzioni si sarebbero occupate di chi rischia di perdere la sua unica fonte di reddito con una nuova chiusura. L’Italia sta vivendo un momento drammatico e siamo sempre stati al fianco dei cittadini perbene e delle categorie economiche che hanno manifestato civilmente il loro dissenso. Ma nulla può giustificare la violenza e le scene da guerriglia ...

