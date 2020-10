Genoa-Inter 0-2 | risolvono Lukaku e D’Ambrosio

(Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo i passi falsi contro Lazio, Milan e Borussia l'torna al successo battendo 2-0 ilnel terzo anticipo della quinta giornata di Serie A. I nerazzurri appaiono un po' sottotono e faticano a rendersi pericolosi, ma alla fine la sbloccano grazie a una magia del solito(64') e poi la chiudono con un colpo di testa di D'Ambrosio (79') sugli sviluppi di un corner. E così il riscatto di Conte arriva a Marassi. L’gioca bene e vince senza soffrire al ‘Ferraris’, piegando 2-0 unmai pericoloso. Così l’anticipo delle ore 18 del sabato, valido per la quinta giornata di campionato. I nerazzurri erano reduci dal pareggio con la Lazio e dalla sconfitta nel derby, e dal pareggio casalingo con il Borussia Mönchengladbach in Champions ...

Dopo la sconfitta nel derby e il passo falso in Champions, l’Inter riparte. In una sfida, segnata dalle tante assenze (da una parte e dall’altra) determinate dal Covid-19, Lukaku (64’) e D’Ambrosio ...Terza vittoria di fila per la Samp, secondo ko per l’Atalanta dopo quello di Napoli. A Bergamo finisce 3-1 per la Sampdoria il primo match del sabato della quinta giornata di serie A. Ospiti in vantag ...