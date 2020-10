Genoa Inter 0-0 LIVE | Lautaro ci prova | Goldaniga fa muro

(Di sabato 24 ottobre 2020) Allo stadio Marassi, la 26ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Marassi”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 33′ OccasioneCross dal vertice destro di D’Ambrosio, la gira al voloa centro area madi testa devia in corner. 28′ ProtesteCross dalla sinistra di Perisic,non arriva sul primo palo, sul secondo si avventano Lukaku e Bani con il belga che finisce giù; per Massa non c’è ...

DiMarzio : #Inter, secondo tampone negativo per #Hakimi - DiMarzio : #Hakimi sarà a disposizione di #Conte per la sfida tra #Genoa e #Inter - DiMarzio : Il messaggio dell'esterno dell'#Inter - LIVEJAHEAD : RT @liviozeta67: Ah, l'Inter deve affrontare l'insidiosa trasferta di Genova...?? Riuscirà il Genoa a prendere meno di 4 gol, questa volta?… - Lorenzo205 : vedere quanto è bella nella sua classicità la maglia del #Genoa e quanto invece sia inguardabile questa quadrettata… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Inter

Trasferta insidiosa con il Genoa per l'Inter costretta a non perdere ulteriore terreno in campionato. Conte si affida in attacco alla continuità in attacco di Lukaku, ma deve cercare maggiore ...Trasferta insidiosa con il Genoa per l'Inter costretta a non perdere ulteriore terreno in campionato. Conte si affida in attacco alla continuità in attacco di Lukaku, ma deve cercare maggiore ...