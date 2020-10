Forza Nuova e la guerriglia contro il lockdown: “Da Napoli è partita la rivolta ora tutte le città devono gridare libertà” (Di sabato 24 ottobre 2020) Roberto Fiore ieri ha annunciato su Twitter che Forza Nuova sarebbe stata in piazza a Napoli: Quella piazza ieri si è trasformata in una rivolta, con la polizia aggredita e i cassonetti dati alle fiamme. E Fiore aveva incitato alla “rivoluzione contro la “dittatura sanitaria”: Dopo i disordini di Napoli, anche a Roma un gruppo di persone ha deciso di scendere in strada e di violare il primo giorno di coprifuoco imposto dalla Regione Lazio. “Sono le 00.20 e siamo a Piramide. In piazza contro i Dpcm, il coprifuoco e la dittatura in corso”. Giuliano Castellino leader di Forza Nuova a ADnKronos dichiara: “Da Napoli è partita la ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Roberto Fiore ieri ha annunciato su Twitter chesarebbe stata in piazza a: Quella piazza ieri si è trasformata in una, con la polizia aggredita e i cassonetti dati alle fiamme. E Fiore aveva incitato alla “rivoluzionela “dittatura sanitaria”: Dopo i disordini di, anche a Roma un gruppo di persone ha deciso di scendere in strada e di violare il primo giorno di coprifuoco imposto dalla Regione Lazio. “Sono le 00.20 e siamo a Piramide. In piazzai Dpcm, il coprifuoco e la dittatura in corso”. Giuliano Castellino leader dia ADnKronos dichiara: “Dala ...

