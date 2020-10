F1, Sergio Perez: “Abbiamo stravolto il set-up della vettura. In gara nessuno sa come si comporteranno le gomme” (Di sabato 24 ottobre 2020) Sergio Perez può sorridere dopo le qualifiche del Gran Premio di Portogallo. Il messicano ha ottenuto una bella quinta posizione, che gli permetterà di avere una posizione privilegiata nella corsa a un piazzamento di prestigio nella giornata di domenica. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Checo alla stampa, riportate da crash.net, al termine della giornata odierna. “Oggi le condizioni erano difficili, ma sono riuscito a comportarmi bene. Ieri eravamo completamente persi, così abbiamo deciso di rivoluzionare l’assetto della vettura. Penso che sia stato fatto un buon lavoro per recuperare terreno, perché altrimenti non saremmo dove siamo! La quinta posizione è buona in vista della gara. Sicuramente le Mercedes e Verstappen ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)può sorridere dopo le qualifiche del Gran Premio di Portogallo. Il messicano ha ottenuto una bella quinta posizione, che gli permetterà di avere una posizione privilegiata nella corsa a un piazzamento di prestigio nella giornata di domenica. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Checo alla stampa, riportate da crash.net, al terminegiornata odierna. “Oggi le condizioni erano difficili, ma sono riuscito a comportarmi bene. Ieri eravamo completamente persi, così abbiamo deciso di rivoluzionare l’assetto. Penso che sia stato fatto un buon lavoro per recuperare terreno, perché altrimenti non saremmo dove siamo! La quinta posizione è buona in vista. Sicuramente le Mercedes e Verstappen ...

Mercato piloti F1 da Mick Schumacher a Sergio Perez. Red Bull frena sul programma giovani? Sky Sport

A Portimao, Hamilton conquista la nona pole 2020, grande quarta posizione di Leclerc

Sul circuito di Portimao, sede del GP del Portogallo, Lewis Hamilton ha conquistato la nona pole position su dodici qualifiche. Nonostante Valtteri Bottas fosse sembrato più in forma del ...

F1, Gp del Portogallo: Hamilton toglie la pole a Bottas, Leclerc in seconda fila

Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche del Gp di Portogallo. Il pilota britannico ha tolto la pole position al suo compagno Valtteri Bottas, sempre in testa per tutto il wee ...

Sul circuito di Portimao, sede del GP del Portogallo, Lewis Hamilton ha conquistato la nona pole position su dodici qualifiche. Nonostante Valtteri Bottas fosse sembrato più in forma del ...Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche del Gp di Portogallo. Il pilota britannico ha tolto la pole position al suo compagno Valtteri Bottas, sempre in testa per tutto il wee ...