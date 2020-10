DIRETTA MotoGP, GP Teruel 2020 LIVE: Dovizioso partirà 17mo. Ora la lotta per la pole-position (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 INIZIA IL Q2 DELLE QUALIFICHE. lotta per la pole position. 15.12 I favoriti per la prima fila sono Morbidelli, Quartararo, Nakagami, Vinales. Attenzione a Mir, anche se la Suzuki sul giro secco sembra inferiore. 15.10 Tra cinque minuti inizierà il Q2. Si lotterà per la pole-position e conosceremo la composizione delle prime quattro file. 15.08 Questi i piloti che parteciperanno al Q2: Morbidelli, Nakagami, Quartararo, Vinales, A. Marquez, Lecuona, Rins, OLIVEira, Crutchlow, Mir, Pol Espargarò, Zarco. 15.06 Andrea Dovizioso scatterà addirittura in 17ma posizione, appena davanti a Francesco Bagnaia e Danilo Petrucci. 15.06 Lo spagnolo Pol Espargarò (KTM) e ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 INIZIA IL Q2 DELLE QUALIFICHE.per la. 15.12 I favoriti per la prima fila sono Morbidelli, Quartararo, Nakagami, Vinales. Attenzione a Mir, anche se la Suzuki sul giro secco sembra inferiore. 15.10 Tra cinque minuti inizierà il Q2. Si lotterà per lae conosceremo la composizione delle prime quattro file. 15.08 Questi i piloti che parteciperanno al Q2: Morbidelli, Nakagami, Quartararo, Vinales, A. Marquez, Lecuona, Rins, Oira, Crutchlow, Mir, Pol Espargarò, Zarco. 15.06 Andreascatterà addirittura in 17ma posizione, appena davanti a Francesco Bagnaia e Danilo Petrucci. 15.06 Lo spagnolo Pol Espargarò (KTM) e ...

corsedimoto : LIVE MOTOGP - La diretta delle qualifiche #MotoGP del GP di Teruel. Tempi, analisi e commenti aggiornati in tempo r… - Radio1Rai : ??? ??????Dalle 14.50 segui le qualifiche della #MotoGP #AlcanizGP #TeruelGP in diretta con la cronaca di @nicoforletta… - motorboxcom : #MotoGP E ora delle qualifiche del #TeruelGP al Motorland Aragon! Non perdetevene neanche un minuto con il nostro… - FormulaPassion : #MotoGP | Segui con noi in diretta #FP4 e #quali del #AlcanizGP ???? - SkySportMotoGP : #MotoGP, GP Teruel: #FP4 e qualifiche in diretta da Aragon! LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208 #AlcanizGP ????… -