Covid | l’allarme del presidente dell’Accademia dei Lincei | “È come un tir che ci viene addosso | intervenga Mattarella”

"A marzo stavamo per essere investiti da un Tir che viaggiava a 130 chilometri orari. Oggi ci sta arrivando addosso a 60 chilometri orari". È il parallelismo che il professor Giorgio Parisi, presidente dell'Accademia dei Lincei, tra i fisici italiani più stimati nel mondo, fa in un'intervista a la Repubblica in tema di Covid-19. E precisa: "Abbiamo il tempo per scansarci, ma se non lo faremo ci ammazzerà lo stesso, anche se va più piano". Un suo articolo recente pubblicato dall'Huffington Post ha ispirato 100 scienziati che hanno inviato un appello al capo dello Stato Mattarella e al premier Conte in cui segnalano "all'attenzione delle istituzioni le stime riportate nell'articolo".

