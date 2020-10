Coronavirus, più di 19mila contagi e 151 vittime in un giorno. L’allarme dei pronto soccorso: “Non reggiamo più” (Di sabato 24 ottobre 2020) Coronavirus, il bollettino del 24 ottobre. Oltre 19mila contagi nelle ultime 24 ore. Preoccupa la situazione Milano. ROMA – Coronavirus, il bollettino del 24 ottobre. Continua a salire la curva nel nostro Paese. Sono 19.644 i contagi registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di 177.669 tamponi. Un calo di test che ha fatto salire la percentuale tra test e tamponi a oltre l’11%. Continua a salire anche il dato dei decessi. Sono 151 i morti in un solo giorno, numeri che non si registravano da marzo. Per quanto riguarda la pressione sui servizi sanitari, continuano ad aumentare in modo stabile i numeri dei ricoveri ordinari (+738) e di terapia intensiva (+79). Coronavirus, l’allarme dei pronto soccorso: ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 ottobre 2020), il bollettino del 24 ottobre. Oltrenelle ultime 24 ore. Preoccupa la situazione Milano. ROMA –, il bollettino del 24 ottobre. Continua a salire la curva nel nostro Paese. Sono 19.644 iregistrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di 177.669 tamponi. Un calo di test che ha fatto salire la percentuale tra test e tamponi a oltre l’11%. Continua a salire anche il dato dei decessi. Sono 151 i morti in un solo, numeri che non si registravano da marzo. Per quanto riguarda la pressione sui servizi sanitari, continuano ad aumentare in modo stabile i numeri dei ricoveri ordinari (+738) e di terapia intensiva (+79)., l’allarme dei: ...

