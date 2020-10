Conte e l'Inter alla ricerca del sacro fuoco (Di sabato 24 ottobre 2020) Ultima vittoria il 26 settembre, poi tanti passi falsi e un Antonio "troppo" calmo. Oggi col Genoa per ripartire. C'è Bastoni: fuori Kolarov Leggi su quotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Ultima vittoria il 26 settembre, poi tanti passi falsi e un Antonio "troppo" calmo. Oggi col Genoa per ripartire. C'è Bastoni: fuori Kolarov

Inter : ?? | CONFERENZA-Si torna in campo per la Serie A: in diretta le parole di Conte alla vigilia di #GenoaInter ?? - DiMarzio : Buone notizie per #Conte, #Young è negativo #Inter - ZZiliani : Se poi #Marotta spiegasse a #Conte che non fare più piazzate contro la società va bene, ma anche smettere di andare… - mcaratozzolo58 : RT @Vatenerazzurro1: CONTE IN CONFERENZA STAMPA A domanda del giornalista se è preoccupato perché l'Inter prende 2 reti a partita, Conte h… - internewsit : Jeda: 'Conte? Della sua conferenza mi è piaciuta solo una cosa' - -