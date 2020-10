Atp e Wta 2020 | i tabelloni dei tornei della stagione

Leggi su sportface

(Di sabato 24 ottobre 2020) La lista di tutti ideiAtp e Wta per latennistica. A gennaio si riparte con la nuova Atp Cup, per poi proseguire con i variin preparazione agli Australian Open. Unin cui gli italiani proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Roger Federer, oltre che a Djokovic e Nadal. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana deiin corso. dal 26 ottobre all’1 novembre TABELLONE ATP 500 VIENNA TABELLONE ATP NUR SULTAN dal 19 al 25 ottobre TABELLONE ATP ANVERSA TABELLONE ATP COLONIA 2 TABELLONE WTA OSTRAVA dal 12 al 18 ottobre TABELLONE ATP SAN PIETROBURGO TABELLONE ATP COLONIA TABELLONE ATP SARDEGNA dal 27 settembre ...