Ancora scontri in piazza dei Martiri: disoccupati bloccati da un cordone di polizia (Di sabato 24 ottobre 2020) Alta tensione per una protesta dei disoccupati in piazza dei Martiri, davanti a Palazzo Partanna. I manifestanti avrebbero voluto mettersi in marcia verso piazza del Plebiscito ma le forze...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora scontri Ancora scontri in piazza dei Martiri: disoccupati bloccati da un cordone di polizia Il Mattino Bologna, scontro tra suv e scooter: muore l’arbitro Wilfredo Annichiarico

È morto nello schianto tra il suo scooter T-Max e un Range Rover il conosciuto e stimato arbitro e giudice di pugilato, Wilfredo Annichiarico. Il 51enne di Crevalcore, non ce l’ha fatta dopo l’urto tr ...

Napoli, scontri per coprifuoco/ Video: condannati per direttissima i due arrestati

Napoli, scontri e violenze per coprifuoco: il video. De Luca condanna quanto accaduto: “Uno spettacolo indegno, sono dei delinquenti” ...

