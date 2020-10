"A scuola con un raffreddore? Si può, ma a queste condizioni" (Di sabato 24 ottobre 2020) Alessandro Ferro Negli adolescenti è fondamentale capire subito i sintomi per la strada da intraprendere. "È importante contattare il pediatra". Quest'anno, accanto ai vaccini antinfuenzali tradizionali, c'è la novità rappresentata dallo spray-nasale "Qualche settimana fa non c'era da preoccuparsi per un raffreddore, oggi si perché l'andamento epidemiologico è cambiato": siamo passati dal 4% al 15% di bambini che risultano positivi ai tamponi che vengono effettuati quando si hanno i primi sintomi. In esclusiva a ilgiornale.it lo ha detto il Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, Direttore e Responsabile del reparto di Pediatria all’ospedale Buzzi di Milano, che ci ha spiegato come sia di fondamentale importanza avere un confronto diretto e continuo con il pediatra o il medico di base e che, tramite un'attenta anamnesi, ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Alessandro Ferro Negli adolescenti è fondamentale capire subito i sintomi per la strada da intraprendere. "È importante contattare il pediatra". Quest'anno, accanto ai vaccini antinfuenzali tradizionali, c'è la novità rappresentata dallo spray-nasale "Qualche settimana fa non c'era da preoccuparsi per un, oggi si perché l'andamento epidemiologico è cambiato": siamo passati dal 4% al 15% di bambini che risultano positivi ai tamponi che vengono effettuati quando si hanno i primi sintomi. In esclusiva a ilgiornale.it lo ha detto il Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, Direttore e Responsabile del reparto di Pediatria all’ospedale Buzzi di Milano, che ci ha spiegato come sia di fondamentale importanza avere un confronto diretto e continuo con il pediatra o il medico di base e che, tramite un'attenta anamnesi, ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Verso nuove restrizioni. Pol… - repubblica : Fuori solo per lavoro e scuola - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi #24ottobre… - Agenzia_Ansa : Pochi spazi, al liceo Manzoni solo con la media del 9 e la residenza in centro a Milano. La motivazione: l'emergen… - mrcllznn : RT @mrcllznn: @conteDartagnan hanno un PDC che adorano... uno che ha taroccato i titoli di studio e se la prendono con Calenda che ha manda… - palanicola : @NaniPuffo Avevano mesi per farlo e non lo hanno fatto. Nemmeno una corsa è stata aggiunta e mia figlia torna in un… -