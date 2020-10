Un governo senza Speranza! Il ministro scrive un libro: “Non saremo impreparati questa volta” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Trattasi di un clamoroso autogol del ministro della Salute -da alcuni definito in rete ‘minestrello di cantastorie’-, che viene smentito dalle sue stesse previsioni. Roberto Speranza durante l’estate ha scritto un libro dal titolo “Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute”, dove si affrontano, appunto, i temi della guarigione e della sconfitta del Virus. L’‘opera letteraria’ -di ‘evidente spessore’- “sarebbe dovuto uscire ieri, ma non si trova da nessuna parte”, si legge su Il Foglio. E alla richiesta della redazione di ottenere maggiori informazioni in merito, è stato risposto dalla Feltrinelli, casa editrice che se n’è occupata, “Ci scusi, Non sappiamo se uscirà più avanti o mai ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 23 ottobre 2020) Trattasi di un clamoroso autogol deldella Salute -da alcuni definito in rete ‘minestrello di cantastorie’-, che viene smentito dalle sue stesse previsioni. Roberto Speranza durante l’estate ha scritto undal titolo “Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute”, dove si affrontano, appunto, i temi della guarigione e della sconfitta del Virus. L’‘opera letteraria’ -di ‘evidente spessore’- “sarebbe dovuto uscire ieri, ma non si trova da nessuna parte”, si legge su Il Foglio. E alla richiesta della redazione di ottenere maggiori informazioni in merito, è stato risposto dalla Feltrinelli, casa editrice che se n’è occupata, “Ci scusi, Non sappiamo se uscirà più avanti o mai ...

