Tamponi Covid falsi in Campania, l’inchiesta di TPI: il documento che smaschera la banda (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tamponi Covid falsi in Campania, l’inchiesta di TPI: il documento che smaschera la banda Tamponi Covid falsi – Una mega-truffa ha messo a rischio la salute di migliaia di cittadini inconsapevolmente positivi al Covid-19. È successo in Campania in piena emergenza Coronavirus che ancora oggi sta facendo tante vittime e contagi nel nostro Paese. “Io gli facevo il tampone e lo mettevo su una striscetta già usata e non gli dicevo niente – diceva uno dei protagonisti della vicenda nelle intercettazioni ottenute da noi di TPI -. Non attendevo nemmeno i 20 minuti e dicevo: è negativo guagliò, tutto a posto! Capito? Tanto io già so ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020)in, l’inchiesta di TPI: ilchela– Una mega-truffa ha messo a rischio la salute di migliaia di cittadini inconsapevolmente positivi al-19. È successo inin piena emergenza Coronavirus che ancora oggi sta facendo tante vittime e contagi nel nostro Paese. “Io gli facevo il tampone e lo mettevo su una striscetta già usata e non gli dicevo niente – diceva uno dei protagonisti della vicenda nelle intercettazioni ottenute da noi di TPI -. Non attendevo nemmeno i 20 minuti e dicevo: è negativo guagliò, tutto a posto! Capito? Tanto io già so ...

