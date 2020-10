Sorpresi dopo furto in appartamento, un arresto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma – ‘furto in atto’. Con questa segnalazione al NUE 112, gli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone hanno raggiunto velocemente via Giovannipoli, luogo di consumazione del reato ed hanno fatto una perlustrazione dell’edificio alla ricerca dei ladri. Ed e’ nel corso del controllo del lato anteriore della palazzina che i poliziotti hanno notato due uomini calarsi dalla grondaia dell’edificio. Immediatamente hanno cercato di bloccarli ma i due, per guadagnarsi la fuga, li hanno aggrediti con un grosso cacciavite. Nella successiva colluttazione i poliziotti sono riusciti a bloccare un 24enne romano, mentre il complice e’ invece riuscito a scappare. Perquisito, il 24enne e’ stato trovato in possesso di 100 euro e di molte monete da 1 euro e 2 euro, per un importo di 34,50 – prelevati da un salvadanaio come poi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma – ‘in atto’. Con questa segnalazione al NUE 112, gli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone hanno raggiunto velocemente via Giovannipoli, luogo di consumazione del reato ed hanno fatto una perlustrazione dell’edificio alla ricerca dei ladri. Ed e’ nel corso del controllo del lato anteriore della palazzina che i poliziotti hanno notato due uomini calarsi dalla grondaia dell’edificio. Immediatamente hanno cercato di bloccarli ma i due, per guadagnarsi la fuga, li hanno aggrediti con un grosso cacciavite. Nella successiva colluttazione i poliziotti sono riusciti a bloccare un 24enne romano, mentre il complice e’ invece riuscito a scappare. Perquisito, il 24enne e’ stato trovato in possesso di 100 euro e di molte monete da 1 euro e 2 euro, per un importo di 34,50 – prelevati da un salvadanaio come poi ...

SergioZ01 : @CharlyMatt @manginobrioches C'è di peggio, sembra che anche medici ottimisti, per non far nomi Bassetti sul Giorna… - leinonhaleossa1 : Mo’ mandiamola fuori ‘sta paracula. Certo che non siete sorpresi, a voi ‘ste cose ve le diceva in stanza o in lavat… - hunniesfairy : l’importante infatti è sempre scusarsi dopo aver sbagliato. sono persone anche loro e possono sbagliare ???? perché… - BausciaCafe : ??????PODCAST ON AIR!?? Ah, il Derby si può anche perdere? All’improvviso una puntata rivelatrice: dopo anni scopria… - gianluca_sanzo : #SanBonifacio , sorpresi a bivaccare al parco tentano la fuga, dopo aver commesso un furto: arrestati! -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresi dopo Sorpresi dopo furto in appartamento, un arresto - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma, 3 rom sorpresi a rubare minacciano la polizia con un coltello: un arresto, recuperata la refurtiva

Alcuni nomadi di via di Salone alla Garbatella sono stati presi ieri sera in flagranza di reato dalla polizia che è stata minacciata da un bandito con un coltello da cucina. Momenti ...

Borsa: Moncler (+2,6%) dopo ricavi sopra attese, per analisti ottobre incoraggiante

La 'sorpresa' infatti viene dal wholesale (-6% YoY contro consensus -18% YoY) che ha beneficiato di riordini sulle collezioni (grazie al buon sell-out dei primi mesi di vendita) e di una minore ...

Alcuni nomadi di via di Salone alla Garbatella sono stati presi ieri sera in flagranza di reato dalla polizia che è stata minacciata da un bandito con un coltello da cucina. Momenti ...La 'sorpresa' infatti viene dal wholesale (-6% YoY contro consensus -18% YoY) che ha beneficiato di riordini sulle collezioni (grazie al buon sell-out dei primi mesi di vendita) e di una minore ...