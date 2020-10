Sinner-Simon oggi, Atp Colonia 2: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 23 ottobre 2020) Jannik Sinner va a caccia della semifinale nel torneo ATP Colonia 2. L’altoatesino scenderà in campo (ore 14.00) contro il francese Gilles Simon, che ieri ha superato il canadese Denis Shapovalov. Un match complicato per il nativo di San Candido, che ha comunque ben figurato nelle due partite finora disputate sul cemento tedesco. Due netti successi prima contro l’australiano James Duckworth e poi ieri contro il francese Pierre-Hugues Herbert. Una vittoria permetterebbe poi a Sinner di migliorare ulteriormente il suo best ranking (salirebbe al 43° posto). Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Jannik Sinner-Gilles Simon, match valevole per i quarti di finale del torneo ATP ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Jannikva a caccia della semifinale nel torneo ATP2. L’altoatesino scenderà in campo (ore 14.00) contro il francese Gilles, che ieri ha superato il canadese Denis Shapovalov. Un match complicato per il nativo di San Candido, che ha comunque ben figurato nelle due partite finora disputate sul cemento tedesco. Due netti successi prima contro l’australiano James Duckworth e poi ieri contro il francese Pierre-Hugues Herbert. Una vittoria permetterebbe poi adi migliorare ulteriormente il suo best ranking (salirebbe al 43° posto). Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’di Jannik-Gilles, match valevole per i quarti di finale del torneo ATP ...

