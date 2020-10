Sassuolo | sospese le attività del settore giovanile maschile

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilsospende temporaneamente le attività del, dopo alcuni casi di positività al Covid. I contagiati, informa il club, sono stati posti in isolamento fiduciario. Conseguentemente saranno rinviate le gare ufficiali in programma nel fine settimana.

aveva deciso di sospendere in via precauzionale tutte le attività del proprio settore giovanile. Oggi è arrivata la stessa decisione, per altri tamponi positivi, per Milan e Sassuolo. I neroverdi ..."AC Milan comunica che, in seguito ad alcune positività al Covid-19 e informata ATS Milano, è stato deciso di sospendere tutte le attività delle squadre del Settore ...