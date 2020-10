Real Madrid, il sostituto di Zidane è “fatto in casa”: c’è Raul (Di venerdì 23 ottobre 2020) Aria di addio in casa Real Madrid per Zinedine Zidane. Sono ore bollenti per i blancos sconfitti in campionato e in Champions League. In Spagna, ma anche in Francia, sono convinti che il mister francese sia ormai prossimo a salutare la capitale madrilena. Al suo posto sarebbe pronto Raul.Zidane: il Real Madrid pensa a Raulcaption id="attachment 625805" align="alignnone" width="700" Zidane (Getty Images)/captionA rivelarle la possibilità di vedere Raul diventare allenatore del Real Madrid è Estudio Estadio, che ha riferito di come il club blancos abbia già esplorato la possibilità di puntare per la panchina sull'ex storico attaccante blancos e ora allenatore ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020) Aria di addio in casaper Zinedine. Sono ore bollenti per i blancos sconfitti in campionato e in Champions League. In Spagna, ma anche in Francia, sono convinti che il mister francese sia ormai prossimo a salutare la capitale madrilena. Al suo posto sarebbe pronto: ilpensa acaption id="attachment 625805" align="alignnone" width="700"(Getty Images)/captionA rivelarle la possibilità di vederediventare allenatore delè Estudio Estadio, che ha riferito di come il club blancos abbia già esplorato la possibilità di puntare per la panchina sull'ex storico attaccante blancos e ora allenatore ...

