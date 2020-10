Perseverare è diabolico. Celotto striglia il governo sul virus (Di venerdì 23 ottobre 2020) Estote parati. La frase ha origine biblica e ci ricorda di essere pronti di essere preparati. Eppure in questa seconda ondata che ci sta coinvolgendo governo e regioni hanno dimostrato di non essere preparati, né pronti. Nel senso che fin dalla primavera sapevamo che c’era il rischio di un nuovo contagio e che quindi bisognava preparare misure adeguate e proporzionali. Serviva tenere pronti nuovi servizi ospedalieri e sanitari. Servivano app di tracciamento. Serviva un sistema di educazione delle persone al contenimento e alla prudenza. È passata l’estate. Sembrava che tutto fosse finito e invece non è accaduto completamente. Ora siamo consapevoli di rischiare il nuovo Lockdown. Non è per colpa dei cittadini ma è per colpa dello Stato che non si è fatto trovare pronto alla seconda ondata. Tutti sapevano tutti se lo ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 ottobre 2020) Estote parati. La frase ha origine biblica e ci ricorda di essere pronti di essere preparati. Eppure in questa seconda ondata che ci sta coinvolgendoe regioni hanno dimostrato di non essere preparati, né pronti. Nel senso che fin dalla primavera sapevamo che c’era il rischio di un nuovo contagio e che quindi bisognava preparare misure adeguate e proporzionali. Serviva tenere pronti nuovi servizi ospedalieri e sanitari. Servivano app di tracciamento. Serviva un sistema di educazione delle persone al contenimento e alla prudenza. È passata l’estate. Sembrava che tutto fosse finito e invece non è accaduto completamente. Ora siamo consapevoli di rischiare il nuovo Lockdown. Non è per colpa dei cittadini ma è per colpa dello Stato che non si è fatto trovare pronto alla seconda ondata. Tutti sapevano tutti se lo ...

