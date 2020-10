Paul Smith: «La positività è la mia benedizione» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il 9 ottobre del 1970 Paul Smith, insieme al suo segugio afgano Homer, apriva il primo negozio a Nottingham. Poco più di un cubicolo di 3 metri quadri, oltre ai vestiti, per «avviare una conversazione», esponeva anche oggetti e libri. Un concept che, 50 anni dopo, non solo è stato esteso a 70 paesi in tutto il mondo, da Tokyo a Los Angeles, ma oggi anche al suo e-commerce che, con oggetti per la casa e arte, vuole ricreare quell’atmosfera creativa e coinvolgente che caratterizza tutto l’universo PS. In presenza e non solo. Il dettaglio che racconta un mondo I fan di Paul Smith, che in certi paesi come il Giappone accolgono il designer come una rock star, hanno tutti una cosa in comune, sono dotati di un’eccentricità garbata e discreta. Che sia un’asola colorata, ... Leggi su iodonna (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il 9 ottobre del 1970, insieme al suo segugio afgano Homer, apriva il primo negozio a Nottingham. Poco più di un cubicolo di 3 metri quadri, oltre ai vestiti, per «avviare una conversazione», esponeva anche oggetti e libri. Un concept che, 50 anni dopo, non solo è stato esteso a 70 paesi in tutto il mondo, da Tokyo a Los Angeles, ma oggi anche al suo e-commerce che, con oggetti per la casa e arte, vuole ricreare quell’atmosfera creativa e coinvolgente che caratterizza tutto l’universo PS. In presenza e non solo. Il dettaglio che racconta un mondo I fan di, che in certi paesi come il Giappone accolgono il designer come una rock star, hanno tutti una cosa in comune, sono dotati di un’eccentricità garbata e discreta. Che sia un’asola colorata, ...

YDI1uNxZ6VoPiOl : RT @IntoKpopItaly: Kang Daniel in collaborazione con Paul Smith per Arena Homme+, novembre 2020. #KangDaniel #???? - IntoKpopItaly : Kang Daniel in collaborazione con Paul Smith per Arena Homme+, novembre 2020. #KangDaniel #???? - IntoKpopItaly : Kang Daniel in collaborazione con Paul Smith per Arena Homme+, novembre 2020. #KangDaniel #???? - IntoKpopItaly : Kang Daniel in collaborazione con Paul Smith per Arena Homme+, novembre 2020. #KangDaniel #???? - smith_g5 : @SportsCenter Paul pierce -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Smith Paul Smith: 50 anni di carriera. Le foto più belle Amica Kidiliz in amministrazione giudiziale, 600 dipendenti a rischio in Italia

In agitazione il quartier generale in provincia di Modena del gruppo francese licenziatario di marchi come Catimini e Absorba rilevato due anni fa dal colosso cinese Semir: ma il piano di rilancio è f ...

Paul Smith - Sciarpa in lana grigia a righe multicolore

Acquista online Paul Smith - Sciarpa in lana grigia a righe multicolore su ASOS. Con spedizione e reso gratuiti (T&C applicabili), lo shopping non é mai stato cosí facile!

In agitazione il quartier generale in provincia di Modena del gruppo francese licenziatario di marchi come Catimini e Absorba rilevato due anni fa dal colosso cinese Semir: ma il piano di rilancio è f ...Acquista online Paul Smith - Sciarpa in lana grigia a righe multicolore su ASOS. Con spedizione e reso gratuiti (T&C applicabili), lo shopping non é mai stato cosí facile!