Over The Moon, su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Netflix rende disponibile da oggi Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria, nuovo film d'animazione del premio Oscar Glen Keane. Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria è il nuovo film di animazione originale disponibile su Netflix in streaming da oggi, 23 ottobre. Il progetto è diretto dal leggendario animatore e regista premio Oscar Glen Keane e co-prodtto da Pearl Studio e il gigante online. Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria vede come produttrici le celebri Gennie Rim e Peilin Chou. Nella versione originale del film, la voce della giovane protagonista Fei Fei è dell'attrice rivelazione Cathy Ang. Il cast di doppiatori della versione originale vede ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 ottobre 2020)rende disponibile dathe- Il fantastico mondo di Lunaria, nuovo film d'animazione del premio Oscar Glen Keane.the- Il fantastico mondo di Lunaria è il nuovo film di animazione originale disponibile suinda, 23 ottobre. Il progetto è diretto dal leggendario animatore e regista premio Oscar Glen Keane e co-prodtto da Pearl Studio e il gigante online.the- Il fantastico mondo di Lunaria vede come produttrici le celebri Gennie Rim e Peilin Chou. Nella versione originale del film, la voce della giovane protagonista Fei Fei è dell'attrice rivelazione Cathy Ang. Il cast di doppiatori della versione originale vede ...

NetflixIT : Modi per andare sulla Luna: 1) aspettare il primo volo di linea Terra-Luna 2) mandare il cv alla NASA 3) volare con… - acmilan : In case you missed the Coach’s conference earlier, you can head over to the app and watch it anytime ??… - giroditalia : ?? @JooAlmeida98 darts away on the final climb, and gains 2'. His lead is now 17? over @W1lcokelderman! ??… - coachmeridda : FabioPandiscia: Actions speak louder than words. We can apologize over and over, but if our actions don't change, t… - giadacas___ : Le mie aspettative sono over the top, Miley mi sto fidando di te -