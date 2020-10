Oiv, bilaterale con Bellanova: focus su export e internazionalizzazione vino italiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il piano strategico 2020-2024 dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del vino (Oiv), il possibile ruolo dell’Italia, in considerazione del peso che il nostro Paese ha nel settore vitivinicolo e le strategie da attuare per sostenere il comparto, tra i più economicamente colpiti dalla crisi generata dal Coronavirus. Sono stati questi alcuni dei temi trattati nel corso del bilaterale svoltosi oggi al Ministero tra la Ministra Teresa Bellanova e il Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del vino, Pau Roca. Un confronto cordiale che ha toccato a 360 gradi le questioni relative al settore e si è voluto soffermare anche sul futuro, a partire da export e internazionalizzazione. L’Italia mantiene un forte interesse ... Leggi su winemag (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il piano strategico 2020-2024 dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del(Oiv), il possibile ruolo dell’Italia, in considerazione del peso che il nostro Paese ha nel settore vitivinicolo e le strategie da attuare per sostenere il comparto, tra i più economicamente colpiti dalla crisi generata dal Coronavirus. Sono stati questi alcuni dei temi trattati nel corso delsvoltosi oggi al Ministero tra la Ministra Teresae il Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del, Pau Roca. Un confronto cordiale che ha toccato a 360 gradi le questioni relative al settore e si è voluto soffermare anche sul futuro, a partire da. L’Italia mantiene un forte interesse ...

